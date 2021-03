Coriano in dialogo con le associazioni di volontariato: presto un tavolo operativo

La volontaria Giulia Santoni: "Concentreremo le energie su nuovi programmi per arricchire sempre più il paniere dei progetti del settore dei servizi sociali"

L'amministrazione comunale di Coriano continua gli incontri con il volontariato del territorio. Sindaco assessore ai servizi sociali e assessore al volontariato hanno incontrato la neo costituita associazione Team Bota. L'amministrazione ha esposto le attività in atto sul sociale e a supporto delle famiglie e delle donne vittime di violenza in questa lunga fase di emergenza. Sono stati inoltre illustrati gli obiettivi condivisi mercoledì nell'incontro con Caritas. Durante l'incontro sono emerse proposte progettuali interessanti da parte dell'associazione e il comune impegno a lavorare insieme.

L'amministrazione ha esposto l'intenzione di creare un tavolo di lavoro pubblico e privato per elaborare progetti innovativi e collaborazioni con il volontariato del territorio al fine di rendere efficaci e coordinati tutti gli interventi nel comune spirito che rende ogni azione più forte ed incisiva se nasce dalla collaborazione tra più parti. "Abbiamo in calendario incontri con le associazioni fino a Pasqua nell’ottica di creare poi un tavolo operativo con almeno un referente per associazione precedentemente incontrata", afferma il sindaco Domenica Spinelli.

"Ben vengano questi incontri, da sempre occasione di confronto e ispirazione che permettono alle parti di esporre le rispettive idee, iniziative e progetti futuri - afferma Giulia Santoni, assessore al volontariato - Si è rivelata un ulteriore occasione per poter illustrare ai referenti le attività già messe in campo da questa Amministrazione al fine di evitare iniziative doppie e concentrare quindi le energie su nuovi programmi per arricchire sempre più il paniere dei progetti del settore dei servizi sociali."