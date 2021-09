Coriano, pubblicato l'elenco degli ammessi al contributo per gli asili nido

Si tratta di 15 voucher di un importo pari a 90 euro mensili per 10 mesi. Sono state ammesse 8 domande

Pubblicato sul sito del Comune di Coriano l’elenco delle istanze ammesse al contributo previsto dal bando “Voucher conciliativi asilo nido” per l’anno scolastico 2021/2022 che, nell’ottica di una politica di sostegno alla genitorialità, ha previsto per il prossimo anno educativo la concessione di 15 voucher di un importo pari a 90 euro mensili per 10 mesi, da settembre a giugno.

Alla scadenza del bando, fissata al 2 agosto, sono state presentate complessivamente 11 istanze di cui 8 ammesse al contributo, registrando un notevole incremento rispetto allo scorso anno in cui sono state ammesse 4 domande a fronte delle 5 presentate.

L’impegno finanziario è quindi raddoppiato, superando la somma di 7.000 euro per erogare il voucher mensile previsto dal bando.

“È un importante segnale di ripresa” - sottolinea l’assessore alle politiche socioeducative Beatrice Boschetti - “dopo un periodo di riduzione delle domande per i servizi per la prima infanzia, è un indic di fiducia da parte delle famiglie fortemente provate da questo lungo periodo di isolamento e crisi causato dalla pandemia.”