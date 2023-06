Cornicione pericolante in municipio, al via i lavori di messa in sicurezza

Al via giovedì 22 giugno l’intervento di messa in sicurezza del cornicione anteriore del Municipio, interessato da un distacco dell’intonaco nella giornata di domenica 11 giugno. I lavori, infatti, richiederanno l’istituzione per alcune ore del senso unico alternato nel tratto di strada antistante il Municipio, compreso tra le intersezioni con via Dante di Nanni e via Pascoli. Dalle 8 alle 17 circa la ditta incaricata – autorizzata a operare su edifici storici sottoposti a vincolo di tutela – effettuerà la rimozione delle porzioni di cornicione in corso di distacco per la messa in sicurezza della facciata. Dopo questa prima fase, la prossima settimana saranno installate reti di contenimento per prevenire il distacco di ulteriore materiale: fissate alle colonne in marmo, le reti resteranno montate fino alle successive fasi dell’intervento, con controlli a cadenza regolare sulla presenza di ulteriori sgretolamenti.



Nel giorno dei primi distacchi, domenica 11 giugno, l’Amministrazione comunale aveva immediatamente provveduto a transennare l’area sottostante per garantire la sicurezza dei passanti: una misura di sicurezza che resterà in vigore anche nella giornata di giovedì 22 giugno. I Servizi tecnici comunali, nel frattempo, si erano subito attivati per individuare una ditta specializzata, considerando che il Municipio è un palazzo storico sottoposto al vincolo della Soprintendenza. Intanto, sempre a partire da domani (giovedì 22 giugno) il cantiere di Hera per la riqualificazione della rete idrica e la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante, i pozzi Bornaccino e Ceccarino si sposterà in viale Marini.



Dal lunedì al venerdì nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 7 luglio, dalle 7 alle 19, sarà dunque istituito il senso unico alternato – regolato da impianto semaforico o da movieri nelle ore di punta o in caso di necessità – nel tratto del viale compreso tra le intersezioni con via XXIV Maggio e via Righi, con contestuale abbassamento del limite di velocità a 30 km/h su viale Marini nei cento metri precedenti e seguenti il cantiere, in entrambi i sensi di marcia. I lavori – che prevedono un investimento di oltre 2,5 milioni di euro – sono realizzati da Hera e finanziati da Romagna Acque Società delle Fonti con l’obiettivo di garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, aumentare la sicurezza idrica con la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.