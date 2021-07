Coronavirus, il Riminese è 'maglia nera' in regione con 39 nuovi positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.479 casi di positività, 207 in più rispetto a venerdì

Si conferma la risalita dei contagi in Emilia Romagna (207 i nuovi casi, venerdì erano stati 200). Nel Cesenate netto il rialzo, si mettono infatti a referto 15 contagi, nel Forlivese soltanto 5, il Riminese è maglia nera in regione con 39 nuovi casi, nel Ravennate si contano 13 nuovi positivi. Per quanto riguarda il territorio di Rimini, in particolare, la Regione ha comunicato 39 nuovi positivi: si tratta di 25 pazienti di sesso maschile e 14 pazienti di sesso femminile. Ci sono 24 asintomatici e 15 sintomatici. E nel dettaglio, per quanto riguarda l'origine del tracciamento: 16 per contact tracing e 23 per sintomi. Si possono stimare in appena 2 le guarigioni. Non è stato comunicato nessun decesso.

La situazione regionale

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.479 casi di positività, 207 in più rispetto a venerdì, su un totale di 22.306 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’0,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 29,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 39 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (36) e Modena (28); poi Piacenza (25), Bologna (24), Cesena (15), Ravenna (13) e Parma (9). Quindi Ferrara (7), Circondario Imolese (6), e infine Forlì (5).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 77 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.723.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.488 (+130 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.329 (+134), il 93,6% del totale dei casi attivi.

Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri), 145 quelli negli altri reparti Covid (-3).