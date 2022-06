Coronavirus, nel Riminese oltre 500 contagi in 24 ore. Nessun decesso in tutta la regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.546.702 casi di positività, 4.546 in più rispetto a venerdì, su un totale di 16.061 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.691 molecolari e 8.370 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 816 (+24 ), età media 74,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (+1); 2 a Reggio Emilia (+1), 12 a Bologna (-1); 3 a Imola (+2); 3 a Ferrara (-1); 2 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Modena (come ieri).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 875 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 321.470) seguita da Modena (565 su 239.375), Rimini (526 su 144.529) e Reggio Emilia (508 su 174.401); poi Ravenna (497 su 143.893), Parma (350 su 130.553), Ferrara (335 su 107.442), Cesena (322 su 85.598); quindi, Forlì (220 su 71.453) Piacenza (180 su 79.711) e infine il Circondario Imolese con 168 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 48.277. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 38.442 (+ 2.308). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 37.596 (+2.283), il 97,8% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 2.238 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.491.194. Non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.066. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato un caso positivo al test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.