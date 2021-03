Corriere della droga si fa accompagnare in auto dalla mamma per trasportare il carico

La copertura poteva essere perfetta: l'anziana mamma che accompagna il figlio in un giretto in auto ma, in realtà, lui era un corriere della droga e trasportava 3,5 chili di cocaina. Si è conclusa con le manette la trasferta di una 73enne e di un 42enne, entrambi riminesi, arrestati dalla polizia di Stato a Cesena. L'uomo, disoccupato ma in passato assistente di volo, era da tempo tenuto d'occhio dagli agenti del Commissariato che sospettavano potesse gestire un vasto traffico di stupefacenti e venerdì hanno intercettato l'auto guidata dalla 73enne nei pressi del casello di Cesena nord. Il fatto che fosse proprio la signora ad avventurarsi nel traffico dell'A14 ha sollevato diverse perplessità anche perchè al momento dell'alt l'anziana ha iniziato ad agitarsi. Anche il 43enne ha perso il suo sangue freddo quando ha capito che gli agenti avrebbero perquisito sia loro che l'auto. Nelle tasche dell'uomo sono spuntate due dosi di stupefacente (due grammi di cannabis e tre grammi di ketamina) mentre mamma e figlio avevano addosso 650 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. Dall'abitacolo, invece, sono spuntati 3 panetti da oltre 1 chilo l'uno di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare nella loro abitazione riminese tutto l'occorrente per confezionare le dosi, bilancini di precisione e sostanze da taglio, che secondo gli inquirenti avrebbero permesso di immettere sul mercato circa 11mila dosi per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Ammanettati e trasferiti nel carcere forlivese, il gip ha convalidato il fermo per entrambi e disposto la custodia cautelare nella casa circondariale.