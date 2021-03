Corsini scongiura la guerra nei cieli: "Non ci sarà competizione tra gli aeroporti di Rimini e Forlì"

Nella giornata di martedì, con l'arrivo del primo volo di Ego Airways da Catania, l'aeroporto di Forlì riprende l'operatività. "Non ci sarà competizione con gli altri scali", assicura l'assessore ai Trasporti e al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, facendo riferimento in particolare al vicino aeroporto di Rimini. "Abbiamo quattro aeroporti in questa regione, tre dei quali non hanno mai smesso di essere operativi, nonostante la riduzione dei voli nell'ultimo anno. Non sono particolarmente preoccupato della competizione tra aeroporti, che, anzi, potrebbe far crescere tutto il sistema perchè ci sono vocazioni diverse. Se così sarà, non vedo particolari problematiche", assicura Corsini. "A differenza del passato, in Romagna siamo in presenza di scali gestiti da operatori privati. La Regione non ha alcun tipo di competenza sulla gestione. In ogni caso, la competizione non ci sarà e ogni aeroporto svilupperà propria vocazione concorrendo alla crescita del turismo in regione", aggiunge l'assessore. "La Romagna ha un bacino di 1,1 milioni abitanti in outgoing, bisognerà chiedersi che tipo di forza abbiamo per stare sul mercato. I flussi e gli aeroporti li fanno i mercati, non gli indirizzi politici", ammonisce il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. "La politica dà le concessioni: dobbiamo riorganizzare sistema. Tra gli aeroporti ci sarà una relazione anche competitiva e, forse, la Romagna si dovrà chiedere se va verso una pianificazione strategica o al multifunzionalismo dove tutti fanno tutto. Poi, l'importante è che si riempiano gli hotel", conclude Gnassi.