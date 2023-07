Fu costruito nei primi Anni 60, lo storico albergo dalla forte identità festeggia i 60 anni dall'apertura

L'hotel Adlon è stato progettato e costruito da Luigi Montanari, geometra e costruttore tra il 1960 e il 1961. Marta e Luigi decidono di gestirlo e nel 1963 inizia l’avventura che attraversa 60 anni di storia italiana. La scelta del nome è stata fatta pensando al boom di clientela di lingua tedesca che cercava una meta interessante per trascorrere le vacanze estive. Il riferimento al mitico Adlon di Berlino era per i tedeschi una forte suggestione, riconduceva al concetto stesso di ospitalità e di accoglienza. Non ultimo, come Luigi amava ricordare, la posizione nell'elenco telefonico aveva certamente più di un significato importante, quello che oggi chiameremmo marketing di posizionamento, ma che in quegli anni si chiamavo solo buonsenso.

L'Hotel Adlon ha vissuto tutte le stagioni del turismo romagnolo, dall'epopea dei clienti stranieri sole e mare, alle mucillaggini, ai nuovi mercati internazionali interessati alla vacanza sportiva e al cicloturismo. È un hotel che ha saputo interpretare i cambiamenti nel costume e nella società, inventando e reinventando il turismo motivazionale. Pensando e focalizzandosi sul tipo di esperienza che gli ospiti desiderano vivere, pensando alle emozioni e ai ricordi che sarebbero diventati il loro patrimonio personale.

La ricerca di un vantaggio competitivo e la voglia di confrontarsi anche con mercati lontani ha portato l’Hotel Adlon oltre 30 anni fa alla creazione dei family hotels e poco dopo ai bike hotels.

"Confrontarsi con colleghi vicini e lontani è da sempre nel nostro Dna, cercando ogni giorno di migliorare e adeguarci alle mutevoli esigenze degli ospiti - raccontano i titolari -. Oggi più che mai il progetto si concretizza in un recupero identitario della nostra storia, anche personale, con un hotel che racconta quello che siamo stati e quello che stiamo diventando. Nelle camere e negli ambienti comuni raccontiamo l’orgoglio della nostra terra e della nostra storia. I ricordi e le immagini che recuperano le grafiche futuriste degli anni 20 e 30 si coniugano idealmente con le foto e la storia della famiglia Montanari".

"Raccontare quello che siamo e condividere la nostra passione è diventato il valore aggiunto per gli ospiti che non si limitano a passare del tempo nel nostro hotel ma ne diventano, anche se solo per qualche giorno, parte della storia iniziata tanto tempo fa. Il ringraziamento va ai nostri genitori Luigi e Marta, che hanno creato tutto questo ma anche ai tanti collaboratori che in questi anni hanno contribuito a fare dell’Hotel Adlon un posto “speciale” raccotano i titolari Claudio e Chiara Montanari.