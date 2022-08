Covid, in Romagna diminuiscono casi e ricoveri. Rimini sotto controllo, torna ai livelli di giugno

L’Ausl Romagna fa il punto sul Coronavirus con il bollettino riferito alla settimana 15-21 agosto. In questa settimana sono stati eseguiti 15.370 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.196 nuovi casi positivi (20.8%). Questa settimana si registra una diminuzione delle nuove positività in termini assoluti (-765). Nel Riminese si torna sotto quota mille casi settimanali, facendo registrare il dato di 925, come non accadeva dallo scorso mese di giugno.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in diminuzione rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 120 pazienti, tra questi 1 è ricoverato in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati sospesi 120 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel dettaglio a Rimini risultano sospesi 38 operatori (3 dirigenza, 35 comparto), oltre e due convenzionati.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 22 agosto 906.829 con prima dose, 871.672 con seconda dose, 611.425 con terza dose e 59.146 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 112.516 dosi somministrate dai Mmg). Per quanto riguarda la quarta dose tra gli Over 80 nel Riminese hanno risposto al richiamo in 7.333 su una popolazione di 20.415, pari al 35,9%.