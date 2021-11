Covid, un nuovo screening per tutti i dipendenti comunali

L’Amministrazione Comunale di Bellariaha predisposto per i prossimi giorni, un nuovo screening, che sarà effettuato a mezzo di tamponi molecolari, che interesserà i dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina. “Una misura a scopo precauzionale, a tutela della salute dell’utenza e dello stesso personale, che come nelle precedenti occasioni resta su base volontaria”, spiega l’Assessore alla Sanità Flaviana Grillo.



Personale che, pur non essendo obbligato, ha sempre risposto massicciamente all’invito dell’Amministrazione: che già tra la fine del 2020 e la primavera di quest’anno, nel pieno dell’emergenza sanitaria, ha promosso per i propri collaboratori un totale di sette screening con cadenza mensile. “Una possibilità offerta a tutti i nostri collaboratori, con cui abbiamo inteso tenere alta la guardia sul fronte della lotta al Covid-19 e che ha contribuito a contenere molto i casi di positività all’interno dell’Ente. Pur non destando la ‘curva pandemica’ particolari preoccupazioni allo stato attuale, intendiamo ora rinnovare questa forma di attenzione verso i dipendenti.” Già programmato, a tal fine, almeno un altro screening precauzionale per il mese prossimo.



Come avvenuto nei primi mesi dell’anno, l’iniziativa si unisce a un’ampia sanificazione straordinaria – la nona in ordine di tempo - degli uffici di piazza del Popolo, anche in questo caso a tutela tanto del personale quanto dei cittadini fruitori delle strutture. Programmata per la giornata di sabato 20 novembre, “interesserà anche la Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini”, i locali del Teatro Astra, l’ufficio IAT ed il Comando di Polizia Locale in via Leonardo da Vinci.” In questa data, si segnala che la residenza comunale (uffici di piazza del Popolo) resterà chiusa al pubblico nella sua totalità, compresi quindi i servizi abitualmente aperti il sabato, come ad esempio l’URP.