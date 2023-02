Il grande cuore dei commercianti associati Conad Romagna, donati 137 mila euro per la Pediatria

I Commercianti Indipendenti Associati-Conad tornano a sostenere la Sanità locale, con un nuovo progetto di solidarietà sociale in Romagna. Martedì mattina (28 febb*raio) il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini ha ricevuto, da una delegazione di Cia-Conad, la donazione da 137 mila euro, raccolta grazie all’iniziativa di collezionamento promossa durante il periodo delle festività natalizie, “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore”, una raccolta di simpatici gadget ispirati a divertenti personaggi natalizi, per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green.

La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in Abs 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio. Per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto alla buona causa 50 centesimi. La donazione è stata consegnata da parte del consigliere di amministrazione di Cia-Conad Claudio Pierini, socio imprenditore del Conad Diamante di Cattolica accompagnato da Marco Monari, responsabile relazioni esterne di Conad Emilia-Romagna, alla direttrice medica dell’ospedale Francesca Raggi, che ha accolto la delegazione di Conad insieme al sindaco Jamil Sadegholvad, a Gianluca Vergine, direttore dell’UO Pediatria e a Roberta Pericoli responsabile della Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi.

“Esprimo gratitudine per il sostegno che Conad ha scelto di dare, per il secondo anno consecutivo, all’Ospedale della città di Rimini e in particolare alla Oncoematologia pediatrica per consentire il completamento del Day hospital. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”. Sono le parole di ringraziamento del sindaco Sadegholvad, alle quali si unisce anche la Direttrice medica dell’ospedale, per esprimere riconoscenza “Verso il sostegno che CIA- Conad ha voluto assicurare con questa importante donazione, alla struttura Pediatrica dell’Ospedale che ho l’onore di dirigere – ha dichiarato la dottoressa Raggi - in un contesto economico davvero complicato, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse per fare fronte ai bisogni di salute infiniti, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna. Conad, con la imponente donazione odierna, rinnova e consolida in modo concreto il proprio supporto alla realizzazione dell’innovativo progetto strutturale per i piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica e della Pediatria, già avviato da qualche mese”.

“Per noi di Conad anche le attività di collezionamento sono strumenti per promuovere buone pratiche sostenibili e sostenere le comunità in cui operiamo - ha dichiarato Claudio Pierini di Cia Conad -. Essere vicini alle Comunità in cui operiamo è parte del Dna di Conad e lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani, come questo, contando sul prezioso supporto dei nostri clienti e dei Soci che con il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano”.

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha riscontrato un notevole successo, tanto da permettere la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. Si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di euro.

“L’impegno dedicato in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, - ha commentato l’Ad di Conad Luca Panzavolta - rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.