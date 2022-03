Da Torre Pedrera a Viserba, al via la manutenzione del lungomare. E arriva un nuovo parcheggio

Da Torre Pedrera a Rivabella. Tutti i pavimenti del lungomare saranno oggetto di manutenzione e pulizia. L’accordo è stato definito con Hera e a breve si partirà con gli interventi. L’annuncio è stato dato dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Hera si prepara anche a sistemare tutte le aree verdi e a potare le piante presenti lungo il Parco del Mare Nord. “Poniamo grande attenzione al decoro e alle manutenzioni – spiega l’assessore -, arriveremo pronti in vista della Pasqua e tutto sarà in ordine per l’estate”.

Per chi frequenta le spiagge di Viserba è in arrivo un’altra novità: entro la partenza del Rimini Wellness (in agenda dal 2 al 5 giugno) sarà pronto anche il nuovo parcheggio: potrà ospitare fino a 90 posti auto e 100 motorini. Il parcheggio sorgerà nell’area che era stata adibita a cantiere per la costruzione del sottopasso carrabile di Viserba. L’operazione si è resa possibile grazie a un accordo con Rfi.