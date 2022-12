Daniela Angelini e la sua vice Villa portano gli auguri nelle scuole per l’infanzia

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e la vicesindaca Sandra Villa hanno avviato questa mattina il giro di scuole per l’infanzia e asili nido per portare gli auguri della città ai bambini e al corpo docente. “Abbiamo incontrato bambini deliziosi - ha raccontato la sindaca Daniela Angelini -. E’ stupendo vedere nei loro occhi la gioia dell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale”. Sindaca e vice sono state alle scuole per l’infanzia Piombino, Fontanelle, Belvedere e Ceccarini, oltre che al nido Pinocchio. Nella giornata di domani l’amministrazione porterà agli auguri al nido Rodari e alle scuole per l’infanzia Floreale e Mimosa.