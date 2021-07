Degrado a Marina Centro, i negozianti si attivano con la vigilanza privata

Mercatini abusivi, pallinari, clochard molesti e degrado generale. Le attività di Marina centro sono state costretta ad assoldare la vigilanza privata per "difendere" quello che dovrebbe essere il "salotto buono" della Rimini balneare. E' infatti partita in questi giorni l'attività di controllo da parte della Vigilar che, da piazzale Fellini a piazzale Kennedy, opera tutte le sere fino all'1 per scoraggiare quelle situazioni di degrado che si riscontrano lungo il viale dei negozi. Sono 35 le attività che hanno aderito al servizio di vigilanza con l'obiettivo che la passeggiata di turisti e residenti tra ristoranti e vetrine possa essere funestata da episodi che non si addicono alla zona.