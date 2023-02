Residenti di Marina Centro inferociti: "Strada diventata latrina per cani e piena di buche pericolose"

Residenti e attività commerciali sul piede di guerra a Marina Centro e, in particolare, quelli che si trovano lungo viale Trieste costretti a fare i conti con un degrado che ogni giorno è sempre più evidente e avvilente. Asfalto e marciapiedi deformati, a causa di buche e radici degli alberi, che trasformano in un'avventura da brividi spostarsi in bici o semplicemente a piedi con tante persone, soprattutto anziani, inciampati e caduti a terra. A questo si aggiunge l'incivilita di diverse persone che abbandonano rifiuti lungo la strada o non raccolgono gli escrementi dei cani che, complice anche la rimozione in alcuni punti del selciato dei marciapiedi, hanno eletto quella zona a lettiera. "Ogni giorno uscire di casa diventa sempre più un percorso ad ostacoli - racconta chi abita lungo il viale. - Appena usciti dalle abitazioni c'è da fare lo slalom per evitare i 'ricordini' degli animali e, se qualcuno prova a protestare contro l'inciviltà dei proprietari, viene preso da questi a male parole. Ho visto residenti che, esasperati, hanno tirato gli escrementi contro i padroni dei cani".

"Abito qui da oltre 20 anni - aggiunge la signora Maria - e negli ultimi tempi la situazione è peggiorata sempre più. Questo era uno dei quartieri più belli di Rimini e, adesso, ci sentiamo abbandonati. Marciapiedi e strade non vengono sistemati da anni e, adesso, sono letteralmente sfasciati con le sconnessioni e le buche che rappresentano un pericolo non indifferente. Sono molti anche gli incivili che abbandonano i rifiuti e, senza nessun tipo di intervento, è sempre peggio. A tutto questo si aggiunge la delinquenza estiva, che è sotto gli occhi di tutti, mentre in inverno la malfrequentazione della zona è evidente che aggiunta alla poca illuminazione delle strade genera sempre più timore a chi deve tornare a casa dopo il tramonto. Come residente mi sono rivolta in più occasioni all'Urp del Comune, per segnalare le problematiche, ma dall'amministrazione sono arrivati solo interventi 'tampone' che non hanno portato alla risoluzione. Serve assolutamente una maggiore attenzione per questa zona prima che peggiori ulteriormente".

"La zona è stata lasciata molto andare - spiega il signor Michele - e abbiamo protestato più volte per segnalare i tanti disagi. La sporcizia che lasciano i cani, dopo che sono stati rimossi i sanpietrini, è sotto gli occhi di tutti così come l'arroganza dei padroni quando gli si fa notare la cosa. Per fortuna, dopo che mi sono lamentato con l'amministrazione comunale, davanti al mio hotel li hanno rimessi. Il vero problema, però, è lo stato in cui si trova il manto stradale. I punti più critici sono all'altezza dell'incrocio con viale Nazario Sauro: le radici degli alberi hanno deformato tutto e anche muoversi con l'auto è pericoloso".