Si demolisce lo storico circolo parrocchiale dove c'era il cinema, al suo posto un parco per l’oratorio

Un parco attrezzato per i giovani della parrocchia nel cuore di Coriano capoluogo dove svolgere varie attività all’aria aperta in completa sicurezza. Con questo obiettivo sono partiti i lavori di demolizione dell’ex circolo parrocchiale, situato in via Pedrelli nei pressi della chiesa Santa Maria Assunta e della scuola dell’infanzia delle Maestre Pie. Un intervento di riqualificazione avviato dalla Parrocchia, proprietaria del terreno, in sinergia con l’amministrazione comunale e con la ditta Ctr che svolgerà l’intervento completamente a titolo gratuito.

“Lo stabile non garantiva più i requisiti di sicurezza richiesti – dice don Stefano Sargolini - si è deciso quindi di recuperare e ampliare l’intera superficie avviando i lavori di demolizione del vecchio circolo parrocchiale. Il primo step sarà la realizzazione di un'area verde gestita dai giovani della parrocchia in modo da assicurare alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi sicurezza e tranquillità. Abbiamo anche in mente di installare in futuro una struttura dove svolgere feste, cene e occasioni ricreative al coperto. Grazie al supporto dell’Amministrazione e della ditta Ctr questo diventerà un luogo di ritrovo rinnovato e sicuro”.

“Questo intervento è destinato a migliorare la dotazione di servizi a favore dei cittadini e delle famiglie ponendo sempre attenzione alla volontà di destinare luoghi e spazi belli da condividere - commenta il sindaco Gianluca Ugolini -. Grazie al bell’esempio di solidarietà e all’attaccamento alla propria comunità dell’impresa Ctr, guidata da un corianese e ad un lavoro di squadra con la parrocchia, quest’area diventerà un nuovo punto di ritrovo e di socializzazione per i giovani”.

Lo stabile del circolo parrocchiale di Coriano negli anni ha svolto per il territorio più funzioni. Teatro parrocchiale, cinema, chiesa per consentire lo svolgimento delle funzioni religiose durante i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria Assunta, infine magazzino a uso della Caritas.