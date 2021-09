Deve star lontano dalla casa dei genitori, ma vìola il provvedimento: 31enne finisce in carcere

I Carabinieri di Rimini hanno fermato giovedì pomeriggio per un controllo un 31enne di Verucchio, risultato poi gravato da un ordine di aggravamento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Rimini. L’uomo già sottoposato alla misura cautelare del divieto di dimora nell’abitazione dei propri genitori a Verucchio, scaturita a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia, in diverse occasioni, come relazionato dai militari di Villa Verucchio, non aveva rispettato gli obblighi imposti dalle prescrizioni. Pertanto, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rimini