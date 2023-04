Dialogo, riflessione e ascolto: iI vescovo incontro gli operatori del turismo

Dopo l'incontro del 23 marzo svoltosi in Diocesi, in cui sono emerse tante riflessioni, desideri e suggerimenti per un rilancio di un servizio pastorale del turismo, la Diocesi di Rimini ha organizzato un primo appuntamento pubblico di ascolto, meditazione e dialogo, rivolto a tutti gli operatori del turismo balneare (albergatori, bagnini, baristi, ristoratori, ecc) insieme a operatori pastorali, animatori delle liturgie estive e sacerdoti. L’appuntamento è in programma mercoledì, alle ore 21 in Sala Manzoni, a Rimini, a fianco della Basilica Cattedrale.