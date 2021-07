Dieci anni senza il Sic, un motoraduno per ricordare Marco Simoncelli

Quest'anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli, il grande campione di Coriano che perse tragicamente la vita durante la gara sul circuito di Sepang, e per ricordare il Sic la fondazione a lui intitolata in collaborazione col Misano World Circuit, il Comune e il MotoClub Misano Adriatico hanno deciso di organizzare un'intera giornata dedicata alle due ruote. La data da segnare sul calendario è il 31 luglio quando, nell'autodromo misanese, si correranno le gare del Civ. Il programma prevede il raduno delle moto nel nuovo piazzale dell'impianto sportivo e, alle 11, partenza per un giro tra le colline dell'entroterra toccando Tavullia, con tappa alla Vr46, passando poi per Coriano con una sosta al Podio del Sic e alla Casa del Sic per rientrare quindi all'autodromo. Nel pomeriggio una serie di eventi, condotti dal commentatore delle più importanti manifestazioni mondiali Boris Casadio, in compagnia di numerosi piloti e con la sfida al simulatore del Garage 51 di Michele Pirro. Per terminare degnamente la giornata, alle 18 ci sarà la parata in moto di tutti i partecipanti tra le curve del Misano World Circuit per poi assistere alla gara in notturna della Sbk del Civ. Tutte le info aggiornate sulla pagina Facebook del MotoClub Misano Adriatico, l’iscrizione è on-line sul sito www.motoclubmisano.it e dà diritto a partecipare a tutti gli eventi, ricevere il gadget e di usufruire del posto riservato in tribuna coperta per seguire tutte le gare in autodromo.