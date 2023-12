Diocesi in lutto, addio a don Marino Gatti. Era stato anche parroco di Secchiano e Pietracuta

La vigilia di Natale è scomparso, improvvisamente, don Marino Gatti, già parroco di Mercatino Conca nella diocesi di San Marino - Montefeltro. 87 anni, dall’agosto scorso era ospite nella Casa del Clero di Rimini ed è conosciuto da diversi sacerdoti della diocesi di Rimini. Don Marino era fratello di Gabriele Gatti, ex segretario di Stato di San Marino. Un altro fratello, don Erminio è stato missionario per decenni. Emidio e alba gli altri due fratelli.

Prima di Mercatino Conca aveva svolto un generoso servizio pastorale a Secchiano e Pietracuta, oltre a Montealtavelio e Piandicastello. Ha vissuto due esperienze missionarie in Mozambico e in Brasile. Le esequie saranno celebrate mercoledì 27 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Mercatino Conca, dove don Marino ha prestato servizio pastorale per tre decenni. Per anni ha diretto il Centro missionario diocesano ed è stato responsabile della pastorale missionaria della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

È stato per anni assistente spirituale (e uno dei soci fondatori) della Cooperativa “Il Nodo” di Pietracuta, nata nel 1986 e ancora attiva (centro socio-riabilitativo diurno), esperienza dalla quale è nata anche una casa-famiglia della Papa Giovanni XXIII. Nel suo mezzo secolo da sacerdote don Marino aveva conosciuto e frequentato anche la comunità Papa Giovanni XXIII e il cammino neocatecumenale, e per la costante e appassionata opera missionaria per lui naturale, aveva ricevuto il premio “Angelo del nostro tempo” dai Capitani Reggenti Gatti e Fiorini, e dal vescovo Negri.

“Lo ricordiamo nella nostra preghiera e, potendo, partecipiamo alla celebrazione eucaristica di Esequie” è l’auspicio del Vicario Generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri.