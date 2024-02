Diocesi, il vescovo Nicolò Anselmi in visita al Vaticano incontrerà Papa Francesco

Da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, insieme all’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e agli altri vescovi dell’Emilia-Romagna (Ceer), sarà in visita ad limina Apostolorum in Vaticano ed incontrerà Papa Francesco. La Visita ad limina è iniziata lunedì 26, seguiranno in settimana gli incontri nei vari dicasteri vaticani e giovedì 29 febbraio l’incontro con Papa Francesco.

Il primo giorno, dopo la messa celebrata alle 7,15 nella Basilica di San Pietro, i vescovi nel pomeriggio incontreranno il dicastero per la Comunicazione. Martedì 27 febbraio sono in programma gli incontri ai dicasteri per i Vescovi, per la dottrina della Fede, delle Cause dei Santi, nonché alla segreteria di Stato e sezione Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali e alla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

Mercoledì 28 il vescovo Nicolò, con i vescovi della regione, e i pellegrini riminesi e delle altre diocesi parteciperanno alla mattina all’udienza generale del Papa nell’Aula “Paolo VI” in Vaticano. Al pomeriggio sarà concelebrata la messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il 29 febbraio, dopo la messa mattutina in Santa Maria Maggiore, i presuli saranno ricevuti al dicastero per la Cultura e l’Educazione e successivamente da quello per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; al pomeriggio, invece, sono in calendario gli incontri con il dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e con quello per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Venerdì 1° marzo la visita sarà completata dalle tappe agli ultimi tre dicasteri: per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per l’Evangelizzazione (Prima Sezione) e per il Clero; l’Eucarestia vespertina è prevista nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. La Visita ad limina si concluderà sabato 2 marzo in mattinata, quando i vescovi dell’Emilia-Romagna saranno ricevuti dalla segreteria generale per il Sinodo.

Per l’occasione dell’Udienza generale del Papa e la Messa in Basilica San Giovanni in Laterano, mercoledì 28 l’Agenzia “Ariminum Travel” organizza il viaggio a Roma per il pellegrinaggio diocesano.