Oltre 90 tonnellate di rifiuti industriali abbandonati: sequestrate 3 aziende

Oltre 90 tonnellate di rifiuti industriali tra cui impianti frigoriferi, apparecchiature elettroniche 2 camion e 4 automezzi, alcune dei quali pericolosi per l'ambiente, ammassati nei cortili sono costati una denuncia a piede libero nei confronti dei 3 rappresentati legali di altrettante aziende del riminese. Gli illeciti sono stati scoperti dalla Staziona Navale della Guardia di Finanza di Rimini che, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli del territorio, hanno scoperto i tre siti appartenenti a realtà operanti nel settore delle costruzioni, degli impianti idraulici e della produzione di impianti elettrici.

Secondo quanto emerso dai controlli, effettuati anche col supporto degli elicotteri, in totale vi erano 7mila metri quadri di terreno in cui erano ammassati i rifiuti pericolosi in stato di abbandono e ammalorati dagli agenti atmosferici. Nei confronti dei responsabili delle aziende è arrivata la denuncia per aver effettuato il deposito incontrollato di rifiuti e per averli gestiti senza possedere l’autorizzazione necessaria, inclusa quella per il trasporto degli stessi. Contestualmente sono state avviate le previste procedure per il ripristino, a carico dei trasgressori, dello stato dei luoghi.