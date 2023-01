C'è chi non potrà tornare allo stadio per 8 anni, il Questore timbra i Daspo dopo la rissa pre derby

I fatti avvenuti lo scorso 8 gennaio prima del derby Cesena-Rimini sono stati puniti con una serie di provvedimenti che che colpiscono i tifosi di entrambe le squadre. Le due 'fazioni' di riminesi e cesenati si erano scontrate a Ponte Pietra lungo la via Cesenatico, prima del derby in programma allo stadio Manuzzi. Il Questore di Forlì-Cesena ha emesso otto provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti tifosi (cinque riminesi e tre cesenati), già denunciati per rissa aggravata. I facinorosi individuati dalla Polizia sono di età compresa tra 27 e 44 anni, alcuni dei quali già in passato colpiti da analoghi divieti di accesso alle manifestazioni sportive.

In particolare, a carico dei tre supporter del Cesena sono stati irrogati provvedimenti di inibizione per 2 anni in un caso, per un anno negli altri due. Due degli ultras riminesi dovranno stare lontani dagli spalti per 3 anni; gli altri tre supporters biancorossi sono invece destinatari di sanzioni più gravi, perché già destinatari, in passato, di Daspo. Due provvedimenti inibitori hanno infatti durata di anni 5 con la prescrizione dell’obbligo di firma – per lo stesso periodo - in occasione degli incontri del Rimini; il terzo ha durata di 8 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma per 5 anni.

I tre provvedimenti di sottoposizione all’obbligo di firma sono stati convalidati lunedì dal Gip del Tribunale di Forlì. Tutti i provvedimenti prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio e basket. L’intervento della Polizia a Ponte Pietra ha consentito di disperdere tempestivamente i facinorosi, evitando ulteriori conseguenze. Inoltre la Polizia intervenuta sul posto ha individuato una buona parte del materiale utilizzato dagli ultras violenti. Sono al vaglio della Digos altri filmati, con il fine di accertare ulteriori responsabilità.