Domenica a San Leo la festa del Ringraziamento Provinciale di Rimini

La tradizionale Festa del Ringraziamento Provinciale di Rimini si terrà quest'anno a San Leo, domenica 26 novembre. "L'evento rappresenta un momento di grande importanza per celebrare l'agricoltura e l'impegno delle imprese agricole del territorio" – sottolinea il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi.

La giornata inizierà alle ore 10 con il ritrovo dei trattori presso la piccola Loc. Quattroventi, seguito alle ore 11 dalla Santa Messa che si terrà nella Cattedrale di San Leo, celebrata da Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro. Durante la celebrazione religiosa, con il generoso e importante offertorio a cura delle aziende agricole, verrà ringraziato il Signore per i frutti della terra e per il lavoro svolto dagli agricoltori stessi.

Alle ore 12, avrà luogo la benedizione delle macchine agricole radunate appena fuori dalla cattedrale, pronte per una sfilata che coinvolgerà tutto il paese, un momento simbolico per riconoscere l'importanza degli strumenti di lavoro utilizzati nel settore agricolo. Saranno presenti le autorità locali, tra cui il Prefetto di Rimini, per salutare e sostenere il lavoro delle imprese agricole.

Per concludere la giornata, alle ore 12.15 si terrà un pranzo conviviale presso la palestra comunale, dove tutti i partecipanti potranno gustare i prodotti tipici del territorio e condividere momenti di socialità.

Durante la festa, tutto il paese di San Leo si tingerà di giallo, il colore simbolo di Coldiretti, per celebrare il giorno del Ringraziamento e sottolineare l'importanza dell'agricoltura e delle imprese agricole per la comunità.

"Coldiretti Rimini invita tutti i cittadini a partecipare a questa giornata di festa e ringraziamento, per sostenere e valorizzare il lavoro degli agricoltori del territorio e promuovere la consapevolezza sull'importanza dell'autonomia alimentare e della sostenibilità ambientale" si legge in una nota