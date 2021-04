Donati alla Caritas oltre 8 quintali di prodotti agroalimentari 100% Made in Italy

Oltre 8 quintali di prodotti agroalimentari 100% Made in Italy sono stati donati da Coldiretti Rimini e Campagna Amica quale sostegno alle famiglie più bisognose residenti nel Comune di Rimini in questa Pasqua duramente segnata dagli effetti della pandemia su lavoro, economia e reddito. La consegna dei 'pacchi solidali', che con l'aiuto dell'amministrazione comunale saranno smistati ai nuclei familiari indigenti, rientra nella campagna nazionale “A sostegno di chi ha più bisogno”, la più grande operazione di solidarietà agroalimentare avviata in tutta Italia da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presente alla consegna del carico agroalimentare l'Assessore comunale alle Attività produttive Jamil Sadegholvaad che ha ringraziato Coldiretti e sottolineato come “questa fase storica così drammatica ha avuto un risvolto positivo: quello di confermare il grande cuore di una città che ha affrontato questa crisi pandemica riscoprendo il valore della comunità. L’emergenza sanitaria ha creato delle ferite profonde, con ripercussioni sulla tenuta sociale e sulle condizioni economiche di centinaia di famiglie e di lavoratori. In questo quadro, iniziative come quelle di Coldiretti non sono solo un sostegno concreto, ma anche un modo di far sentire a chih sta attraversando un periodo di difficoltà che non è solo”.

“Da una recente analisi Coldiretti – ha poi aggiunto il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi – il numero degli italiani in povertà assoluta ha toccato quota 5,6 milioni, un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall’inizio del secolo. Sono cifre che spaventano e che testimoniano la difficoltà in cui si trova il Paese a causa della pandemia – ha proseguito – difficoltà che abbiamo cercato di alleviare portando in questa Pasqua un poco di serenità sulle tavole di 20mila famiglie italiane”. Ogni nucleo è destinatario di un pacco di oltre 50 chili contenente cibo di qualità: pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi, formaggi e tanto altro. “Questa operazione solidale – ha concluso il Vicedirettore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci - vuole essere un segnale di speranza per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid, un segnale che ancora una volta dimostra quanto l'agricoltura e gli agricoltori possono fare per il Paese”.