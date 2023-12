Il dono di medici, infermieri e oss, all'ospedale Cervesi inaugurato il “Reparto di libro-terapia”

Si è tenuta martedì, 12 dicembre, l'inaugurazione della biblioteca del Reparto Medicina dell'Ospedale "Cervesi" di Cattolica, alla presenza delle dottoresse Bianca Caruso e Monica Mambelli della direzione medica del presidio ospedaliero Riccione-Cattolica, del direttore del Reparto, Alberto Grassi, del falegname Gianfranco Berti (ha realizzato gratuitamente la libreria), dello staff del reparto, dei pazienti e familiari. Ognuno dei partecipanti è stato invitato a portare in omaggio il proprio libro preferito.

La biblioteca di reparto nasce da un'idea del dottor Andrea Salemi dello staff di Cattolica, partendo dalla considerazione del paziente non solo come corpo da curare, ma anche come anima che durante la degenza soffre, prova ansia, angoscia per la malattia, o semplicemente noia nei tempi morti tra i vari esami e visite. La lettura potrebbe diventare conforto e distrazione, quindi una "medicina" per l'anima; questo concetto l'ha espresso graficamente nel logo "Reparto di Libro-terapia", in cui ha disegnato un paziente sul letto, con un libro appeso all'asta porta-flebo, a simboleggiare la terapia per il benessere della mente. Il logo stesso viene riportato sull'etichetta di una vera e propria flebo appesa come insegna della biblioteca.

La libreria consta di tre mobili pensili, realizzati appunto in forma gratuita dal falegname Gianfranco Berti, che ripropongono la forma di tre cabine da spiaggia, colorate a strisce bianco-blu, bianco-rosso e bianco-giallo, per portare anche visivamente colore, allegria, svago in corsia.

Su ognuno di essi una rima, sempre del dottor Salemi, di esaltazione della lettura: "Un libro è un buon compagno di stanza/ti farà sognare, sembrerà una vacanza", "Con una sana lettura/la malattia si fa meno dura", "Con un romanzo, un giallo, un fumetto/mi diverto da matti, pur stando nel letto". La spesa del materiale è stata sostenuta dai medici, infermieri e oss.