Dopo l'aggressione ai calciatori, i due club si incontrano. "Da un episodio di violenza è nata un'amicizia"

I fatti risalgono allo scorso ottobre. Un grave episodio, che nulla ha a che vedere con lo sport, si era registrato in occasione della gara di calcio tra Cattolica e Calcio Del Duca, partita disputata allo stadio Calbi di Cattolica e valida per il campionato di Promozione. Al termine del match, un gruppo di persone, con i volti coperti, aveva fatto irruzione nello spogliatoio della squadra ospite e aveva iniziato a dare pugni e spintoni ai giocatori, alcuni dei quali erano ancora sotto la doccia. Ora i due club non solo si sono chiariti, con la società locale che era in maniera diretta estranea all'accaduto, ma è nato anche un nel gesto di fair play. La sindaca Franca Foronchi e l’assessore allo Sport Federico Vaccarini sono stati invitati alla cena in cui il Cattolica calcio e la Del Duca Grama hanno siglato un patto d’amicizia, dopo i fatti dello scorso 21 ottobre. I capitani delle due squadre si sono stretti la mano suggellando così un’alleanza tra le due realtà sportive con cui si è voluto di nuovo condannare l’aggressione dello scorso ottobre e dire basta alla violenza negli stadi o comunque in occasione di competizioni sportive.

“Da un episodio di violenza è nato un patto di amicizia - hanno commentato la sindaca Foronchi, l'assessore Vaccarini e il presidente del Del Duca Grama, Gianni Grandu, che è anche presidente del Consiglio comunale di Cervia –. Ci auguriamo che questo gesto sia di esempio per dare valore allo sport e soprattutto che certi atti non si ripetano mai più”.

Alla cena erano presenti, oltre al presidente Grandu, quello del Cattolica calcio, Massimo Nicastro, i due capitani delle squadre, Oscar Cervellieri del Cattolica calcio, Enrico Giovannetti, direttore sportivo del team cattolichino, il presidente del consiglio comunale di Cattolica Alessandro Montanari.