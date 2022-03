Dopo due anni di stop torna la fogheraccia al porto di Rimini, Riccione annulla l'evento per l'emergenza umanitaria

Celebrata da Federico Fellini nel suo Amarcord, dopo due anni di stop a causa della pandemia torna la fogheraccia di San Giuseppe. Ad annunciare il tradizionale appuntamento sulla spiaggia libera di Rimini è Anthea, che organizza il falò, per venerdì 18 marzo alle 21. Un ritorno alla normalità, quindi, con l'accensione delle potature per dare l'addio all'inverno e prepararsi alla bella stagione. Di segno opposto, invece, la decisione del sindaco di Riccione, Renata Tosi, che ha preferito annullare l'evento in segno di solidarietà per l'emergenza umanitaria e guerra in Ucraina. "Purtroppo - ha spiegato il primo cittadino - anche quest'anno dobbiamo rinunciare ad un rito collettivo che rappresenta l'inno alla vita che si rinnova, alla primavera imminente, alla natura che si rigenera e che si butta alle spalle l'inverno. Il benvenuto alla nuova stagione quest'anno, purtroppo, arriva durante un'emergenza umanitaria devastante. La guerra in Ucraina sta diventando giorno dopo giorno una problematica che coinvolge tutti noi ad iniziare dall'accoglienza dei profughi. La Romagna, che ha a cuore la sua fogheraccia certamente avrà ancora più rispetto e amore per i bambini e le tante famiglie che soffrono nelle città bombardate. Le bellissime immagini della fiaccolata per la pace, con tante persone insieme per manifestare solidarietà al popolo ucraino, dimostrano come il sentire comune dei cittadini riccionesi oggi sia di forte empatia verso quanti sono lontani da casa in cerca di riparo. Nel rispetto di tale sentimento fortemente dimostrato dalla comunità di Riccione, rinunciare alla fogheraccia 2022 dimostrerà come la solidarietà si manifesti anche con gesti simbolici ma doverosi".