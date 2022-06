Dopo il palco di Amici esce il nuovo singolo di “pasini”

Ha solo 22 anni ma canta da più di 15 e, soprattutto, ha un carattere forte e determinato. Federico Pasini, in arte pasini, di Santarcangelo, ha fatto uscire venerdì 3 giugno il suo nuovo singolo nato nel suo studio made in Romagna e poi sviluppato e completato a Milano con il suo produttore Twenty Aka TwoZero. Il brano si intitola "Mi dicevano" e nasce dell'esigenza di ribellarsi dalle critiche alle quali tutti i giorni siamo tutti, più o meno, soggetti. "Spesso siamo giudicati proprio da chi cerca di ostacolarci - spiega Federico - Solo gli amici, la famiglia e un carattere forte possono aiutarci a stare bene". Federico Pasini è un cantautore indie/pop. Quello che ha in testa è arrivare ai ragazzi della sua età creando brani che siano una miscela tra strumenti reali suonati e qualche accenno di suoni elettronici. Oltre a maneggiare con grande passione la musica, Federico lavora come vocalist in diversi club. "Stare sul palco con un microfono in mano è diventata quasi un'esigenza per potersi esprimere - continua a spiegare Federico Pasini - Qualche anno fa (2018/2019) ho partecipato anche al programma "Amici" di Maria De Filippi. E' stata un'esperienza seppur non lunghissima che mi ha cambiato e formato tanto, modificando molto la mia visione sulla musica. Ho conosciuto tantissimi coetanei che condividevano la mia stessa passione e avere un confronto così fruttuoso con professionisti e musicisti è stato veramente utile per me. Non mi ritengo, e credo che non mi riterrò mai, arrivato all'obiettivo. Sono sempre in cerca di miglioramenti e spunti come se, brano dopo brano, si debba sentire sempre un qualcosa in più". All'attivo il santarcangiolese ha già diversi brani usciti e a settembre dell'anno scorso è uscito il suo primo EP registrato in uno studio di Torino, una raccolta di 5 brani inediti scritti insieme al suo chitarrista Marco Venturi. Per chiunque avesse il piacere di ascoltarlo può cercarlo su Spotify, YouTube o Instagram con il nome di “pasini”.