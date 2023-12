Dopo la nuova rotonda dell'ospedale, al via i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla Statale 16

Prenderanno il via lunedì, 4 dicembre i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Circonvallazione (Statale 16) a Riccione, nel tratto compreso fra la rotatoria di viale Formia e l’intersezione con viale Perugia. I lavori, a cura di Geat, salvo condizioni meteo avverse, saranno svolti in orario notturno, al fine di limitare i disagi, dalle ore 20 di lunedì 4 dicembre alle ore 7 di martedì 5 e dalle ore 20 del 5 dicembre alle ore 7 di mercoledì 6 dicembre. Nelle aree coinvolte dall’intervento è prevista la gestione del traffico con un senso unico alternato gestito da un semaforo.

“Andiamo a completare un intervento importante - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che nelle scorse settimane ha effettuato diversi sopralluoghi sui cantieri -. La nuova rotatoria in prossimità dell’ospedale ha reso molto più fluido il traffico della Statale, aumentando il livello di sicurezza. Nei prossimi mesi intendiamo proseguire nell’opera di sistemazione di strade e marciapiedi, in molti casi particolarmente ammalorati, e di messa in sicurezza della viabilità”.