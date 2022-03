Dopo il Sigep con Giardini d'autore arrivano gli eventi primaverili. Fogheracce a Viserba e Viserbella

Con la conclusione della fiera ‘più dolce’, a Rimini si entra nel vivo di una settimana carica di appuntamenti che danno il via alla primavera all’insegna del verde, dello sport, delle tradizioni e della cultura. I colori e gli odori della stagione dei fiori tornano con Giardini d’Autore in uno dei luoghi più suggestivi della città, la Piazza sull’acqua. Il primo appuntamento del 2022 con i vivaisti torna a coincidere con il mese in cui la natura si risveglia. Un lungo weekend che avrà il sapore di un viaggio fuori porta in cui immergersi per vivere un’esperienza che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, quella terra che si risveglia e regala bellezza.

Proseguono le iniziative che ruotano attorno al tema della donna ‘L’otto sempre’ che fino al 27 marzo propongono incontri in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della “Rete Casa Donne”: venerdì 18 marzo in Cineteca incontro con Manuela Manera sul tema ‘La lingua che cambia’.

In occasione della festa di San Giuseppe tornano le tradizionali ‘fogheracce’, rito della tradizione popolare che, dopo due anni di stop, torna al porto di Rimini, sulla spiaggia di Viserba e su quella di Viserbella per riunire attorno al fuoco famiglie, giovani, nonni. Per raggiungere il porto è stato predisposto anche un servizio di trenino serale con partenza ogni 30 minuti dal parcheggio Gramsci.

Anche lo sport è al centro di questa settimana con il ritorno della Rimini Marathon, la due giorni di sport e divertimento con gare adatte ad ogni età che ritorna il 19 e 20 marzo con le sue atmosfere felliniane a partire dal nome scelto per la gara regina, la “Amarcor Rimini Marathon”.

Il capitolo culturale, oltre alle visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, al Palazzo del Fulgor, propone le proiezioni al Cinemino del Palazzo del Fulgor con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini, mentre al Teatro Galli vanno in scena il balletto con ‘Don Juan’ a cura di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto (18 marzo) e gli spettacoli ‘La vita davanti a sé’ con Silvio Orlando (22 e 23 marzo) e ’Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ (23 – 24 marzo). Per Fellini Open, mercoledì 23 marzo appuntamento in cineteca per una delle tappe de “Il giro del mondo in 80 corti”, evento organizzato da Amarcort Film Festival con i migliori cortometraggi votati dal pubblico.