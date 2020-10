Dossier immigrazione, la provincia di Rimini è fanalino di coda in regione

L'Emilia-Romagna è ad oggi la regione in Italia con la maggiore incidenza di cittadini stranieri in rapporto alla popolazione. Lo conferma il Dossier statistico sull'immigrazione 2020 realizzato dal Centro studi e ricerce Idos insieme al Centro studi Confronti, presentato oggi. Al 31 dicembre 2019 le persone provenienti da altri Paesi e residenti in Emilia-Romagna erano in tutto 559.586 (di cui il 23,2% dalla Ue) e costituiscono il 12,5% della popolazione. Il dato è in leggero aumento rispetto all'anno precedente (12,3%) ed è nettamente sopra la media nazionale (8,8%), a sua volta in leggera crescita. Nel 2019 si contano circa 11.000 cittadini stranieri in piu' in Emilia-Romagna (+2%), un aumento determinato sia dal saldo naturale positivo, ossia la differenza tra nascite e decessi (+6.913), sia dal saldo migratorio (+23.220), che registra "consistenti flussi in entrata" dall'estero e dalle altre regioni italiane. A livello provinciale, il territorio con una maggiore incidenza di cittadini stranieri è Piacenza (15%). Seguono Parma (14,7%), Modena (13,6%), Reggio Emilia (12,5%), Ravenna (12,3%), Bologna (12,1%), Forlì-Cesena e Rimini (11,2%) e Ferrara (9,8%). Per quanto riguarda i Paesi di cittadinanza, la comunità romena si conferma quella più numerosa con 97.392 persone, pari al 17,4% del totale dei residenti stranieri in Emilia-Romagna (a livello nazionale sono il 22,8%) e al primo posto in sei province su nove (Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli'-Cesena). Seguono i cittadini provenienti da Marocco (11,2%, in leggero aumento, prima comunità a Modena e Reggio Emilia), Albania (10,6%, i piu' numerosi a Rimini), Ucraina (6%), Cina (5,4%), Moldavia (4,9%) e Pakistan (4,2%).

Al di là delle notevoli differenze tra le varie comunità, tra i residenti stranieri la presenza di donne è maggioritaria a livello regionale (52,9%) e in particolare a Rimini (56,3%), superando la media nazionale (51,8%), soprattutto grazie alle comunità provenienti dai Paesi dell'Est Europa. Oltre 120.000 inoltre sono minori, pari al 21,4% del totale: tra i cittadini stranieri l'età media è di 34,3 anni, contro i 47,5 anni degli italiani.

(Agenzia Dire)