Dragaggio e manutenzione del porto: firmato l'accordo per tre anni

Palazzi: "Saremo in grado di intervenire velocemente risparmiando tempo anche in caso di mareggiate"

E' stato aggiudicato definitivamente, alla società società Ecotec Srl di Rimini il contratto relativo all’affidamento di un accordo quadro per opere di manutenzione mediante escavazione del porto canale di Riccione, delle sue pertinenze e interventi di difesa della costa, della durata di tre anni più uno, fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di 2.770.335,20. Tale accordo quadro potrà avere durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di attivazione, più eventualmente ulteriori 12 mesi di proroga. L'accordo quindi sarà in essere dal 2021 al 2024 e vi saranno ricompresi tutti i lavori di manutenzione del porto e della costa.

"L'amministrazione comunale ha deciso di procedere alla stipula di un accordo quadro per i lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto, per il ripascimento dell'arenile e il dragaggio straordinario dell'asta fluviale e la darsena di levante, mentre la darsena di ponente è già stata dragata l'anno scorso, in un'ottica di risparmio di tempo e di risorse - ha detto l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi -. In questo modo sarà possibile intervenire celermente tutte le volte che sarà necessario rendendo immediatamente percorribile l'imboccatura del porto".

Prosegue Palazzi: "Mediamente in un anno ci attiviamo per circa 80 interventi con draga all'imboccatura del porto, a causa delle mareggiate e dei conseguenti depositi di sabbia abbassando la profondità dell'ingresso del canale con conseguenti disagi per la navigabilità. La sabbia che verrà dragata servirà poi al ripascimento dell'arenile in zona nord. Già dalla scorsa settimana abbiamo iniziato i lavori di pompaggio di sabbia prelevata dal porto canale sul litorale nord. Un'azione di preparazione alla stagione primaverile che si avvicina. Nella zona sud invece come è noto abbiamo portato dei camion di sabbia con il posizionamento di 2500 metri cubi di sabbia di ottima qualità che si aggiungono ai 6500 già utilizzati e altri 10.000 verranno portati questa primavera. Con questo affidamento andiamo a completare il triennale dei lavori straordinari di dragaggio".