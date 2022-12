“Dream Shopping” a Bellaria Igea Marina: l’invito a sostenere il piccolo commercio cittadino

L’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha indetto un’iniziativa, quella di “Dream Shopping”, in collaborazione con Fondazione Verdeblu seguendo una proposta ispirata da Confcommercio, volta a sostenere ed incentivare il commercio e la comunità di Bellaria Igea Marina. Sorta nell’ambito del periodo natalizio, durante il quale grazie alla ricca programmazione di eventi la città ha registrato numerose presenze, “Dream Shopping” vuole essere un invito sempre valido e rivolto non solo ai concittadini ma anche a tutti i turisti ed ospiti delle città limitrofe a rivolgersi per i propri acquisti alle realtà ed attività cittadine. Un elenco di tutti gli esercizi aperti, sarà consultabile attraverso l’App del Comune di Bellaria Igea Marina e su tutte le pagine istituzionali e promozionali della città ovvero il sito del Comune www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it e www.bellariaigeamarina.org. Tutti gli aderenti, interessati all’iniziativa potranno contattare gli uffici di Fondazione Verdeblu (info@fondazioneverdeblu.org – 0541346808) per inserire le proprie attività negli elenchi al servizio dell’utente

"“Dream Shopping” è un’iniziativa nata da una collaborazione con le categorie economiche del settore che vuole essere un messaggio di sensibilizzazione verso una scelta a sostenere il commercio locale facendo una scelta di comunità - spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. - Sostenere il proprio territorio è fondamentale per mantenere non solo le attività aperte ma anche tutelare un presidio di cura del proprio territorio; pertanto la nostra proposta è di essere sempre più vicini al commercio di vicinato e locale".