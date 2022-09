Droga, coltelli e alcol, nel weekend i carabinieri arrestano una persona e denunciano 5

Sono proseguiti anche nel primo fine settimana di settembre, coinciso con l'appuntamento della MotoGp a Misano, i controlli dei carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno arrestato una persona e denunciate a piede libero altre 5. In particolare, a finire in manette è stato un cittadino straniero che, trovato in possesso di stupefacenti, è stato bloccato e portato in caserma. Sempre per droga è stata deferita una ragazza trovata in possesso di 10 grammi di cocaina. Stessa fine anche per un terzo pusher che, pizzicato a vendere droga, è stato poi scoperto con una scorta di stupefacente nella propria abitazione. Dovrà rispondere di porto abusivo di strumenti atti ad offendere un ragazzo fermato con un coltello in tasca mentre uno straniero, risultato inottemperante al decreto di espulsione, è stato denunciato a piede libero. Sul fronte dei controlli stradali, 8 automobilisti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della Strada e uno ha dovuto dare l'addio alla patente in quanto trovato ubriaco al volante. Altre 12 persone, invece, sono state segnalate in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.