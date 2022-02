Droga e alcol, nel weekend finiscono nei guai quattro 20enni

E' di quattro 20enni finiti nei guai, due per droga e due per l'alcol, il bilancio del weekend dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che tra venerdì e domenica hanno pattugliato la Valmarecchia puntando l’attenzione alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale. I militari dell'Arma hanno controllato 52 veicoli e identificato 117 persone oltre ad ispezionare 15 esercizi pubblici per verificare la corretta applicazione delle normative anti-covid. Il primo a finire nei guai è stato un ragazzo fermato a Campiano di Talamello mentre al volante della propria auto stava percorrendo la Marecchiese. All'alt il giovane è apparso subito molto nervoso e, al termine di un controllo approfondito, è emerso che la sua ansia era dovuto a un involucro di cellophane contenente una modica quantità di hashish. Il secondo, invece, è stato fermato mentre si trovava a piedi nel centro di Villa Verucchio e dal controllo è emerso che aveva nelle tasche una modica quantità di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. E' stato il troppo alcol, invece, a far finire nei guai due giovani di Novafeltria che, nella notte tra sabato e domenica, importunavano i passanti di piazza Vittorio Emanuele. L'intervento dei carabinieri ha calmato i ragazzi che sono stati sanzionati per ubriachezza.