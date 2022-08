Stazionava davanti a un locale di Marina Centro con due motorini rubati, fermato dalla Polizia locale

Nella serata di lunedì (1 agosto), a seguito di un intervento a Marina Centro eseguito dalla Squadra di polizia Giudiziaria, è stato fermato un cittadino extracomunitario alla guida di un motociclo, mentre stava parcheggiando lo scooter davanti ad un locale. L’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine in quanto fermato nelle precedenti settimane e trovato privo di documenti personali e permesso di soggiorno, non ha saputo giustificare il possesso del veicolo che guidava.

Gli agenti, hanno appurato infatti che il motociclo era oggetto di furto, in quanto rubato a Rimini nel mese di giugno. Da ulteriori verifiche gli uomini della Polizia locale notavano che il giovane era in possesso anche delle chiavi di un altro motociclo, parcheggiato poco distante dal punto in cui si era fermato il ragazzo e contenente oggetti a lui riconducibili. Anche i riscontri fatti sulla targa di questo veicolo davano esito positivo in quanto anch’esso risultava oggetto di un furto avvenuto a Rimini nelle scorse settimane.

L’uomo, trovato in possesso anche di modiche quantità di sostanze stupefacenti, oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura per la detenzione per uso personale è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e condotto nel carcere, in attesa di comparire davanti al Giudice con una denuncia per il reato di ricettazione. Entrambi i motoveicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.