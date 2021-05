Due ristoratori riminesi non temono la crisi e aprono una nuova attività immersa nella natura

Sono nati e cresciuti nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza e a Rimini sono ben noti. Giacomo Pane e Cristian Palazzi sono infatti dietro al bancone e alla cucina dello storico locale Angolo DiVino, nel cuore del borgo San Giuliano, guidato dal patron Arturo Pane, padre di Giacomo. Una lunga gavetta per i due ristoratori che li ha portati adesso a decidere di sfidare le difficoltà del momento e rimboccarsi ancora di più le maniche per dare vita a un progetto nel vicinissimo entroterra marchigiano.

Dalo loro Angolo riminese Giacomo e Cristian hanno dato vita a una vera e propria oasi di relax nelle Marche. Un sogno parallelo alla gestione della loro osteria borghigiana. Nasce così Greenwood Luxury Home con l’idea di creare un’offerta differente di ospitalità e relax esclusivo e su misura. Un angolo in cui rifugiarsi staccando dalla routine tra i comfort di una villa in pietra immersa nel verde di Monte Grimano Terme, a pochi chilometri dalla Riviera Romagnola, dalle Grotte di Onferno e da splendidi borghi medievali come San Marino e Urbino. Spazio alle escursioni a peidi o in bici e al benessere con attvitià come meditazione e pilates. "Pur provenendo da percorsi differenti, quattro anni fa il destino ci ha fatto incontrare e da quel momento è iniziato un connubio di vita e lavoro di successo – raccontano Giacomo e Cristian –. Gestiamo una piccola e accogliente osteria nel centro di Rimini, tuttavia, già da tempo, stavamo maturando la volontà di realizzare un sogno".

Proseguono Giacomo e Cristian: "Quello di creare un luogo d’incanto, immerso nella natura, dove poter viziare i nostri ospiti andando alla ricerca di un totale stato di benessere fisico e mentale. Uno dei nostri principali obiettivi è poi valorizzare il meraviglioso Montefeltro. Greenwood Luxury Home sarà tutto questo: seguire il nostro ospite in ogni suo desiderio rendendo la permanenza indimenticabile all’insegna della massima privacy e del buon cibo, senza mai dimenticare cura e attenzione in ogni dettaglio".