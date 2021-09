Elezioni a Rimini: le liste dei candidati sindaci Erbetta, Valentini e Angelini: tutti i nomi

Alle elezioni comunali di Rimini corrono anche tre liste autonome, indipendenti dai principali partiti politici. Eccole. I candidati al consiglio comunale sono 94

Lista Erbetta Sindaco (candidato sindaco Mario Erbetta)

1 COLONNA GABRIELE Rimini (FO) 06/04/1974

2 ALUIGI MAURO Rimini (FO) 20/04/1962

3 CECCHETTI STEFANIA Rimini (FO) 22/12/1976

4 BELLI GIANLUCA Rimini (FO) 21/07/1975

5 ERBETTA CLARA Caserta (CE) 24/02/1970

6 CELLI RENATO Rimini (FO) 04/06/1975

7 OSORIO HASBLEYDY STELLA Bogota' (COLOMBIA) 26/09/1955

8 SILVESTRI GIUSEPPE Napoli (NA) 08/06/1959

9 PEDRINI GIUSEPPINA ERNESTINA Milano (MI) 12/05/1961

10 ALFIERI OSCAR SALVATORE Nardò (LE) 23/03/1978

11 BERTOZZI DEBORAH Rimini (FO) 23/05/1969

12 REINCHART SAMUELE Roma (RM) 25/01/1977

13 MORRI RICCARDO Rimini (FO) 05/01/1956

14 ORLANDI AGNESE Cagli (PS) 31/08/1979

15 PANZELLA FRANCESCO Polla (SA) 13/10/1988

16 VILLA BARBARA Sesto San Giovanni (MI) 14/05/1971

17 MARCANTONI SARA Milano (MI) 06/08/1991

18 BAIARDINI SALVATORE Nocera Inferiore (SA) 25/08/1982

19 ANGELINI FIORENZO Rimini (FO) 27/07/1968

20 SARTI ELGA Rimini (FO) 22/07/1969

21 DALL'ASTA SANTE Pesaro (PS) 18/09/1947

22 ANGELINI NICOLA Rimini (RN) 04/09/2002

23 LUCCARELLI ANGELA Forlì (FO) 04/07/1960

24 RIZZO MARCO Salerno (SA) 07/04/1982

25 GRILLO FRANCESCO VITO Bisceglie (BA) 08/04/1973

26 PARI MATTEO Rimini (RN) 14/06/1994

27 ANGELINI EROS Rimini (FO) 03/11/1958

28 D'AGUI' FRANCESCO Bergamo (BG) 12/08/2000

29 SAVU ANDREI DANIEL Ploiesti (ROMANIA) 19/09/1996

30 SALVATORI CINZIA Roma (RM) 16/11/1954

31 PALMA EMILIA Pisa (PI) 28/07/1960

32 GIORDANO EMANUELE Rimini (FO) 20/02/1974

Rimini in Comune (Candidato sindaco Sergio Valentini)

1 TONINI ANNARITA Rimini (FO) 25/06/1972

2 DE LUIGI ROBERTO Rimini (FO) 05/05/1974

3 GOZZI CARLA San Felice sul Panaro (MO) 24/05/1940

4 RIGHETTI CLAUDIO Rimini (FO) 13/05/1956

5 VISINTIN SARA Maniago (PN) 03/11/1980

6 PRUCCOLI FABIO Rimini (FO) 28/04/1964

7 FEDERICI SILVIA Forlì (FO) 30/04/1974

8 GIGLI MASSIMO Rimini (FO) 21/06/1971

9 BAGATTONI MIRCA Dovadola (FO) 24/10/1956

10 GALLI STEFANO Rimini (FO) 22/03/1965

11 FOSCHI LAURA Bagno di Romagna (FO) 14/10/1978

12 PAVIRANI ETTORE Cesenatico (FO) 27/04/1952

13 GIANATTI MARILENA Montagna in Valtellina (SO) 09/07/1953

14 CARLINI ANDREA Rimini (FO) 26/02/1947

15 ANDREANI ELMO Cattolica (FO) 03/05/1947

16 CUGNETTO ELIANA Susa (TO) 29/05/1971

17 MANGIANTI GIORGIO Rimini (FO) 01/11/1983

18 EVANGELISTI ANDREA Rimini (FO) 01/07/1979

19 SOLDATI DANILO Santarcangelo di Romagna (FO) 13/11/1956

20 GAZIANO ROSARIO Cesena (FC) 06/12/1998

21 PASOLINI WALTER San Mauro Pascoli (FO) 01/08/1948

22 MASCIOLI GUIDO Chiaravalle (AN) 02/08/1984

23 GAIA CORRADO San Clemente (FO) 10/03/1951

Movimento 3V (candidato sindaco Matteo Angelini)

1 FALCONI LORIS Rimini (FO) 24/09/1981

2 BRIGANTI LUCIANA Mendoza (ARGENTINA) 23/06/1977

3 OTTAVIANO GIANLUCA San Severo (FG) 20/02/1974

4 SINICROPI STEFANIA Bologna (BO) 29/09/1967

5 RUSCONI TOMMASO Rimini (FO) 02/07/1979

6 NOTARO TIZIANA Galatina (LE) 12/03/1988

7 ROCCHETTI PAOLO Rimini (FO) 21/04/1983

8 LORENZONI LARA Rimini (FO) 13/04/1975

9 CORINALDESI FABIO Rimini (FO) 04/06/1981

10 ZAVARONI CHIARA Rimini (FO) 05/04/1984

11 ACCARDI ROCCO ISIDORO Bruxelles (BELGIO) 28/08/1980

12 BORRONI MANUELA Cesena (FO) 09/10/1977

13 FABBRI DAVIDE Santarcangelo di Romagna (FO) 11/12/1972

14 PISCAGLIA MONICA Cesena (FO) 24/11/1981

15 CORROPPOLI LUIGI Rimini (FO) 06/02/1973

16 ALBANTI MARCELLA Ferrara (FE) 27/11/1973

17 TROMBINI MARCO Milano (MI) 14/03/1973

18 GIOVANNELLI VALERIA Cattolica (FO) 25/04/1970

19 LO MANTO ANDREA Palermo (PA) 21/02/1980

20 CAPORALI FEDERICA Cesena (FO) 12/05/1970

21 SERVIDEI FABIO Lugo (RA) 12/11/1975

22 FABBRI LINDA Cesena (FC) 16/01/2001

23 SALANDIN MAURIZIO Conselice (RA) 30/09/1966

24 LAFACE GIOVANNA Brescia (BS) 11/07/1970

25 VENTURI GERMANO Ravenna (RA) 24/07/1947

26 ZUCCHI NOEMI Mirandola (MO) 01/09/1979

27 GHILARDINI SAMANTHA Lugo (RA) 19/12/1985

28 POZZI LINDA Ravenna (RA) 04/12/1977

29 ROCCALBEGNI LUCIA Ravenna (RA) 13/12/1951