Emergenza caldo, attivato il numero telefonico per monitorare anziani e persone fragili

Con il grande caldo, aumenta anche l’attività del piano di emergenza del nucleo fragilità anziani del distretto nord, che, a partire dal 16 maggio, ha già contatto 303 ultra 75enni del Comune di Rimini per monitorare il loro stato di salute e fornirgli le giuste indicazioni necessarie a limitare i disagi dei giorni più bollenti. Un giro di chiamate utile a informare i cittadini più anziani su come contrastare le alte temperature e fargli sentire meno soli. Spesso la telefonata di controllo diventa infatti terapeutica di suo, visto che molti di questi anziani vivono soli e sentirsi cercati, accuditi ed ascoltati già porta degli effetti positivi. Nei casi più gravi, scatta la segnalazione ai servizi sanitari per il pronto intervento.

Oltre alle telefonate sono previste per alcune specifiche situazioni delle visite domiciliari attraverso un lavoro di coordinamento con i servizi sociosanitari e di pronta assistenza. Le principali azioni previste dal Piano Emergenza Caldo contemplano in primo luogo lo stretto raccordo tra gli enti locali e l’Ausl, con i medici di medicina generale, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni no profit per rendere gli interventi il più efficienti possibile. È inoltre possibile da parte di cittadini e famigliari, o degli anziani stessi, segnalare situazioni di disagio al numero di telefono dedicato del Nucleo fragilità anziani: 0541 / 1490572