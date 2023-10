Emozioni e gioia di vivere alla "Pedalata Rosa" per la prevenzione del tumore al seno

La pedalata rosa a sensibilizzazione nella prevenzione del tumore al seno si è svolta domenica 8 ottobre, promossa dalle Randagie Cinque Stelle by Matteoni in collaborazione con l'associazione il Punto Rosa di Santarcangelo di Romagna. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e dal 2020 si è arricchito con il riconoscimento del Consiglio dei Ministri della Tsm - Giornata nazionale del tumore al seno metastatico, celebrata il 13 ottobre, quale occasione per informare e sensibilizzare sulle criticità specifiche di questa patologia.

Le Randagie sono un gruppo di donne unite da una filosofia in comune e un comune denominatore che è lo sport, coadiuvato da allegria, risate, gioia di vivere ed anche fatica nel pedalare, per arrivare al traguardo fiere di avere portato a termine l'impresa del giorno, grande o piccola che sia, ma con l'obiettivo di "arrivare", meglio ancora se in gruppo.

Sono partite alle ore 8:30 presso il negozio Cicli Matteoni di Sant'Ermete, hanno percorso quasi 70 km, fino a Strigara per arrivare alla sede dell'Associazione il Punto Rosa a Santarcangelo verso le 11,30.

Tanta emozione all'arrivo delle numerose cicliste che, come ha sottolineato la sindaca Alice Parma, hanno trasformato la pedalata della domenica in beneficenza e impegno per la comunità. Domenico Samorani ha con orgoglio parlato del nuovo macchinario arrivato in reparto da pochi giorni, grazie alla raccolta fondi del punto rosa e di altre associazioni, a cui la pedalata stessa ha contribuito. Presente anche Giuseppe Melucci, direttore della Prevenzione oncologica, con cui non è mancato un confronto sullo stato dell'arte e infine il dottor Luca Fabiocchi è passato a salutare le donne presenti con tutta la famiglia, per testimoniare il legame che va oltre l'impegno professionale.

Insomma un evento nato per sostenere i progetti in favore delle donne colpite dal tumore al seno, per sensibilizzare alla prevenzione e alle donne con carcinoma metastatico che si è trasformato in momento costruttivo di confronto e di emozione nel ricordare il nostro dovere di onorare la vita anche per le ragazze che non sono più con noi, come ha sottolineato Paola Acciarri, organizzatrice e consigliera de il Punto Rosa.