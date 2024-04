Ennesimo raid vandalico contro la targa in memoria dell'ispettore Raciti

L'ultimo sfregio, in ordine di tempo, risaliva al 2018 quando ignoti vandali avevano distrutto la targa eretta a Montefiore in memoria dell'ispettore Filippo Raciti deceduto in servizio nel 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro la Polizia, intervenuta per sedare i disordini alla fine del derby siciliano di calcio Catania-Palermo. In seguito a quel raid, il paese della Valconca era intervenuto per ripristinare il monumento che era stato inaugurato alla presenza della vedova dell'agente, ospite dell'allora sindaco Vallì Cipriani, insieme al Questore e al Prefetto di Rimini e l'onorevole Tonelli. A 6 anni da quella cerimonia, nella notte tra lunedì e mercoledì ignoti sono tornati a vandalizzare la targa e l'amministrazione comunale ha provveduto a sporgere immediatamente denuncia presso la locale stazione dei carabinieri.