Escalation di spaccate, terza gelateria presa di mira dai malviventi in 3 giorni

Terza spaccata, in altrettanti giorni, ai danni di una gelateria di Riccione dove negli ultimi tempi si sta assistendo a una preoccupante escalation di colpi di questo genere. L'ultima ad essere stata presa di mira è la Cremeria Vanilla di viale Dante dove, nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri sono tornati nuovamente in azione. Dai primi riscontri un individuo, col volto travisato, intorno alle 4.30 ha sfondato una finestra del locale. Una volta dentro la gelateria si è diretto immediatamente verso la cassa facendo man bassa degli spiccioli e, dopo essersi impossessato dei contanti, è fuggito indisturbato. Il bottino ammonterebbe a circa 100 euro e, solo nella prima mattinata di venerdì, il furto è stato scoperto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato il malvivente. Sono in corso gli accertamenti per riuscire ad individuare il ladro.