La passeggiata non autorizzata è costata le manette a un 46enne già agli arresti domiciliari. Il malvivente, nella giornata di mercoledì, è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri mentre gironzolava per strada. Fermato e accertata l'evasione, il 46enne sarà processato per direttissima giovedì mattina.