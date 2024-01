Dopo Capodanno non è finita, Epifania e Sigep "scaldano" gennaio. Poi Tour de France e Formula E

Dopo il mese di dicembre che ha registrato numeri da record, con un raddoppio di pubblico tra mare e centro storico, Visitrimini accoglie il nuovo anno con fiducia ed entusiasmo. Un 2024 che sarà ricco di eventi e iniziative internazionali tra cui spiccano il Tour de France, la Formula E, i campionati europei di Ginnastica e il World Skate.

Il mese entrante segna già un'occupazione alberghiera superiore all'anno scorso e nonostante la settimana della Befana sia tutta lavorativa, i turisti non rinunciano alla vacanza nei primi giorni dell'anno. Il trend è quello della minivacanza di 3 o 4 giorni, non più di una notte. Gli uffici informazioni della città ricevono numerosi visitatori ogni giorno e durante il weekend dell'Epifania, Rimini offre ancora numerose opportunità per esplorare la città.

Musei e iniziative in città

Il 5 gennaio, alle 15.30, è in programma il tour "Rimini Incredibile", pensato per le famiglie, seguito nel tardo pomeriggio da "Rimini Oscura", un'esperienza dedicata agli adulti. Imperdibile anche il CityTour delle “Meraviglie di Rimini" previsto per domenica 7 gennaio alle 10.30. Per coloro che preferiscono visitare i musei in autonomia, sul portale VisitRimini.com è disponibile l'Art Card che consente l'accesso ai tre principali musei cittadini: Fellini Museum, Domus del Chirurgo e Museo della Città.

Sul portale di VisitRimini e sull'app Rimini Xperience inoltre è possibile trovare tutte le informazioni utili per la vacanza in città, mappe ed eventi, consigli di viaggio e l'elenco completo delle esperienze fruibili, tra cui degustazioni di vino e prodotti locali, cooking class, visita al primo museo della piadina, tour dell'entroterra, anche in bicicletta e tanto altro.

Gannaio focalizzato sul Sigep

"Le nuove richieste che ci pervengono ora, provenienti da Italia e paesi esteri, sono adesso focalizzate sul periodo di Sigep per la ricerca di camere ancora per qualche azienda espositrice ma soprattutto per i visitatori che si spalmano, tra giorni di allestimento, svolgimento e disallestimento, su una settimana intera (approssimativamente dal 18 al 25 gennaio). Le prenotazioni sono più alte rispetto all'anno scorso alla stessa data ma seguono lo stesso trend di crescita. A due settimane della fiera, si registra un’occupazione attorno al 75% nei 500 hotel aperti a Rimini e in provincia. Un piano di mobilità alternativa all'auto privata è stato organizzato per raggiungere la fiera".

Oltre alla fiera della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè che richiama decine di migliaia di partecipanti da tutto il mondo, il calendario di gennaio conta anche vari eventi, convention aziendali e congressi confermati al Palacongressi (tra cui ACOI Emilia-Romagna ERAS e Chirurgia D’urgenza e CON-X 2024 della Federazione Italiana Baseball and Softball). Rimini conferma il suo status di destinazione 365 giorni all’anno, città sempre in fermento che non si ferma mai e inizia il nuovo anno con grande carica.