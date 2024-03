Farmaci più vicini al cittadino con il passaggio della distribuzione dagli ospedali al territorio

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini accoglie con grande favore e soddisfazione la recente decisione adottata dal Ministero della Salute di ristabilire la distribuzione di numerosi farmaci presso le farmacie territoriali, una mossa che facilita notevolmente l'accesso ai trattamenti necessari per i pazienti e limita la necessità di spostamenti presso i centri ospedalieri.

In un periodo in cui il sistema sanitario nazionale continua a confrontarsi con le sfide poste dalla gestione della salute pubblica, la decisione del Ministero di avvicinare nuovamente i farmaci essenziali alla popolazione attraverso le farmacie locali rappresenta un passo importante verso un'assistenza sanitaria più accessibile e inclusiva.

Questa mossa, altamente auspicata dalla Categoria, non solo ridurrà il carico di lavoro per i centri ospedalieri, ma garantirà anche che i pazienti possano ricevere i loro trattamenti in maniera più comoda e tempestiva, nel rispetto della loro salute e del loro benessere.

Il ruolo importante delle farmacie

L'Ordine dei Farmacisti riminese vede in questa decisione un riconoscimento del ruolo cruciale che i Farmacisti territoriali svolgono all'interno della comunità, non solo come dispensatori di farmaci, ma anche come professionisti sanitari di prima linea, pronti a offrire consulenza, supporto e una gamma sempre più ampia di servizi alla popolazione.

"Esortiamo tutti i farmacisti della provincia a prepararsi ad accogliere questa nuova fase con professionalità e dedizione, pronti a rispondere alle esigenze dei nostri pazienti con l'efficienza e la cura che da sempre contraddistinguono la nostra professione", dice l'ordine.

Supporto agli affiliati

Inoltre, l'Ordine si impegna a fornire supporto ai suoi membri per garantire una transizione fluida e organizzata verso il nuovo modello di distribuzione, promuovendo la collaborazione tra le farmacie territoriali e le strutture ospedaliere per facilitare l'accesso ai farmaci e migliorare ulteriormente la qualità dell'assistenza offerta ai cittadini della provincia di Rimini.

"L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini desidera esprimere il proprio ringraziamento al Ministero della Salute, in particolar modo al sottosegretario Marcello Gemmato, per questa decisione, che testimonia un significativo passo avanti nel garantire che la salute e la sicurezza dei pazienti rimangano al centro dell'attenzione del nostro sistema sanitario".