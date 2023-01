L'ultimo saluto ad Oriana Brunelli, lutto cittadino per i funerali della vittima del femminicidio

Lunedì 23 gennaio a San Mauro Pascoli sarà il giorno del dolore. Dopo il nullaosta della magistratura la famiglia di Oriana Brunelli ha finalmente potuto ufficializzare la data delle esequie della 70enne uccisa a colpi di pistola lo scorso sabato da Vittorio Capuccini. L'82enne si è poi suicidato con la stessa arma in un parcheggio di Bellaria.

Lunedì alle ore 15 la chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo farà da cornice ai funerali della 70enne, è prevedibile che tutta la cittadina si fermerà per dare l'ultimo saluto alla donna, uccisa con ogni probabilità perché voleva troncare ogni rapporto con l'ex vigile urbano. A celebrare i funerali sarà il parroco don Giampaolo Bernabini, per tutti Don Paolo. La comunità sammaurese dopo lo choc di questo femminicidio si è stretta attorno alla famiglia. Toccante il post pubblicato sui social dalla figlia di Oriana, Daniela: "E poi arriva un giorno, un maledetto giorno, dove la vita ti contorce l'esistenza. Dove una doccia gelata ti trapassa il corpo, dove un pugno nello stomaco fa meno male ... Dove hai mille domande, senza una risposta... Ciao Ma".

A San Mauro Pascoli lunedì, giorno dei funerali, sarà anche lutto cittadino, e il 25 gennaio alle ore 21 è in programma un consiglio comunale straordinario per decidere iniziative in memoria di Oriana. L'autopsia ha stabilito che la donna è stata freddata con tre proiettili esplosi dal revolver dell'anziano di cui, due, l'hanno raggiunta al volto mentre il terzo all'addome. Capuccini, dopo aver ucciso la donna davanti alla Fiat Panda di lei, si è diretto a bordo della propria Renault Twingo ed entrato nell'abitacolo, si è a sua volta sparato.