“Festa di primavera”: i volontari del punto Ior di Cattolica tornano a ritrovarsi

Domenica 27 marzo i volontari del punto IOR di Cattolica tornano a ritrovarsi per fare la differenza nella lotta contro il cancro: l’appuntamento è per le 12.30 al Ristorante “Il Mulino” di Via Ponte Conca 1 a Misano Adriatico con la “Festa di Primavera”, un pranzo che andrà a sostegno di un importante progetto a beneficio delle famiglie della provincia di Rimini maggiormente in difficoltà. Il ricavato dell’evento, patrocinato dal Comune stesso di Cattolica, sarà utilizzato per estendere il servizio di assistenza domiciliare gratuito sul territorio: un’attività che viene già erogata grazie ad una operatrice socio-sanitaria debitamente formata, Monica Welniak, e offerta a tutti quei pazienti che necessitano di cure presso la propria abitazione per preservare dignità e il maggior grado di autonomia anche laddove la guarigione non sia più un’opzione disponibile.

La OSS dell’Istituto Oncologico Romagnolo, nel corso del solo anno 2021, ha prestato questo servizio a ben 24 famiglie del riminese, per un totale di 766 accessi direttamente al letto del malato. «Parliamo di quasi 1000 ore al fianco di chi soffre e ai loro famigliari – spiega la stessa Monica – numeri importanti ma che raccontano un’esigenza sempre crescente. Si tratta di un lavoro molto particolare, che richiede grande empatia da subito: purtroppo, in certe situazioni, il tempo per entrare in confidenza è poco, ma le esigenze e i bisogni delle famiglie sono quantomai urgenti. Noi siamo lì, presenti, per metterci a disposizione, rispondere a queste necessità e a volte insegnare ai cari del paziente come prendersi cura di lui: spesso sono talmente destabilizzati che rimangono bloccati anche di fronte alle operazioni che sembrano più banali. Altre, invece, sono comunque capaci di creare delle piccole “bolle” d’amore intorno al malato in difficoltà: queste sono le situazioni più belle da incontrare e che lasciano maggiormente il segno».

Ma il pranzo del punto IOR di Cattolica sarà anche l’occasione per parlare di ricerca scientifica, in ossequio alle due anime che convivono all’interno dello IOR: quelle riassunte dal motto “Vicino a chi soffre, insieme a chi cura”. Ospite d’onore della “Festa di Primavera” sarà infatti il dott. Claudio Cerchione, Dirigente Medico IRST e Presidente della SOHO Italy, Società di Ematologia Oncologica. I volontari potranno ascoltare questo grande professionista della lotta contro il cancro parlare della rivoluzione nella cura dei tumori cosiddetti liquidi, come leucemie e linfomi, che ha portato la ricerca scientifica al letto del paziente, soprattutto grazie all’immunoterapia. Il costo del pranzo di raccolta fondi sarà di 40 euro a persona: per partecipare o richiedere maggiori informazioni occorre chiamare i numeri 331.6082761 o 0541.606060.