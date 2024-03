Festival del Gusto e Riviera Easter Cup, partita la Pasqua della Regina

Pasqua all’insegna di enogastronomia, sport, musica e cultura. Taglio del nastro venerdì pomeriggio, per il Festival internazionale del Gusto e Riviera Easter Cup, torneo di calcio allo stadio Calbi. A dare il via agli eventi che animeranno Cattolica da oggi fino al 1° aprile è stato il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi. Piazza primo Maggio e parte di via Bovio si sono trasformati in un grande ristorante a cielo aperto con l’arrivo dei food truck protagonisti della sesta edizione del Festival internazionale del Gusto. I migliori street chef delizieranno i palati con piatti a base dei più genuini prodotti tipici. La Regina non sarà però solo buona da gustare, ma anche da ascoltare. Spazio infatti a tanta musica, a partire dai dj di Radio Talpa per proseguire con due concerti da non perdere. Sabato 30, si esibirà la Ivy Grunge band, composta da musicisti cattolichini e autori di “rock sartoriale”, di pagine di musica frutto di un lavoro di “scuci e cuci”, di riarrangiamento e medley di canzoni celebri. Domenica invece sarà il turno di Hbh – The Heartbreak Hotel, che farà ascoltare i più bei brani dagli anni ’60 ad oggi.

Dal centro allo stadio Calbi l’inaugurazione dell’evento sportivo di Pasqua. Taglio del nastro tradizionale torneo di calcio Riviera Easter Cup, grande competizione che richiama tantissimi giocatori e partecipanti.

Aperto domani, sabato 30, e anche il lunedì di Pasquetta, il Museo della Regina, dalle 15.30 alle 19.

Il programma

