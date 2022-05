Fiamme dolose al centro nautico sulla spiaggia, ingenti i danni

Fiamme dolose quelle che, nella notte tra domenica e lunedì, hanno distrutto diverse attrezzature sportive del Centro nautico del Bagno 8 di Rimini. L'allarme è scattato intorno all'1 quando il materiale, sup, canoe e scafi che erano stati ricoverati tra le cabine, ha preso improvvisamente fuoco facendo accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco. Nonostante l'intervento del 115 le attrezzature sono andate completamente distrutte e anche le cabine hanno riportato danni da fumo. Al momento i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce dell'innesco e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.